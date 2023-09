Haaland-Rekord eingestellt: Kane jetzt schon historisch

Etwaige Zweifel am Sieg des FC Bayern bei der heutigen Partie gegen den VfL Bochum waren heutigen Samstagnachmittag schnell ausgeräumt. Nach einer knappen halben Stunde stand es vor heimischem Publikum bereits 3:0 gegen die schwach auftretenden Bochumer.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im Torreigen mittendrin: Harry Kane. Der Engländer verwandelte in der zwölfen Minute einen Abpraller zum zwischenzeitlichen 2:0. In der 54. Minute legte der Mittelstürmer erst per Elfmeter, in der 88. Minute nach einem Linksschuss zum 7:0-Endstand nach. Damit war Kane in seinen ersten fünf Bundesligapartien an insgesamt zehn Treffern direkt beteiligt (sieben Tore, drei Assists).

Lese-Tipp

Bayern braucht Geduld bei Irankunda

Das hat vor dem 30-Jährigen nur ein anderer Profi seit der detaillierten Datenerfassung 2004/05 ansatzweise geschafft: Erling Haaland (23). Der Norweger war für Borussia Dortmund in seinen ersten fünf Bundesligaspielen an acht Toren direkt beteiligt. Ein Rekord, den Kane noch im Laufe der heutigen Partie erst einstellte, dann übertraf. Am Ende standen für den BVB-Profi in der Bundesliga 27 Tore in 28 Partien zu Buche. Kane ist Stand jetzt auf bestem Wege, diese Marke zu knacken.