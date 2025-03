Geschäftsführer: Bochum will Mutzel

Michael Mutzel ist einer der Kandidaten für den Posten des Geschäftsführers beim VfL Bochum. Wie die ‚WAZ‘ berichtet, hat es ein Treffen zwischen Mutzel und dem VfL-Aufsichtsratsvorsitzenden Uwe Tigges gegeben, der sich um die Suche nach einem neuen Geschäftsführer kümmert. Nach seiner Zeit beim Hamburger SV als Sportdirektor ist der 45-Jährige seit Juni 2023 Sport-Geschäftsführer beim Fußball-Drittligisten Arminia Bielefeld. Auf Anfrage der ‚WAZ‘ wollten sich die Bochumer nicht zu den Gerüchten äußern.

Mutzel würde genau ins Profil der Bochumer passen. Der Funktionär ist hungrig nach Erfolg und hat in Bielefeld schon bewiesen, sich an die wirtschaftlichen Bedingungen eines Vereins anpassen und damit gute Transfers tätigen zu können. Auch mit Trainer Dieter Hecking, der über den Sommer hinaus beim VfL an der Seitenlinie stehen könnte, hat der ehemalige Spieler bereits beim HSV zusammengearbeitet. Fraglich ist jedoch, ob Mutzel im März überhaupt zu haben wäre. In Bielefeld besitzt er noch einen langfristigen Vertrag, wodurch die Bochumer eine Ablöse zahlen müssten.