Bochum findet Passlack-Nachfolger

von Dominik Sandler - Quelle: Tipsbladet
Uwe Rösler gibt die Richtung vor @Maxppp

Der VfL Bochum schlägt am Deadline Day nochmal auf dem Transfermarkt zu. Laut ‚Tipsbladet‘ wechselt Oliver Olsen vorbehaltlich des Medizinchecks vom dänischen Klub Randers FC in die 2. Bundesliga. Der Medical findet morgen statt, die Ablöse soll 200.000 Euro betragen. Durch Boni kann die Summe verdoppelt werden.

Olsen tritt die Nachfolge von Felix Passlack an, den es zum Hibernian FC nach Schottland zieht. Olsens Vertrag in Dänemark läuft im Sommer aus. Der 25-Jährige war bei seinem Klub Stammspieler. In Bochum unterschreibt er bis 2030.

