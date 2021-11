VfB: Wer folgt auf Hitzlsperger?

Die Suche nach einem neuen Vorstandsvorsitzenden ist beim VfB Stuttgart in vollem Gange. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, kamen die Bosse am Sonntag zusammen, um über die Nachfolge von Thomas Hitzlsperger zu beraten. Der 39-Jährige wird den VfB spätestens in einem Jahr verlassen, dann endet sein Vertrag. Favorit auf den frei werdenden Posten sei Alexander Wehrle vom 1. FC Köln.

Der 46-Jährige war schon zwischen 2003 und 2013 als Assistent der Geschäftsführung bei den Schwaben tätig und kann sich eine Rückkehr wohl durchaus vorstellen. Als weiteren Kandidaten nennt das Sportmagazin Jochen Sauer. Der 49-Jährige ist Leiter der Nachwuchsabteilung beim FC Bayern.