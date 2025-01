Fünf Gerüchte: VfB blickt jetzt ins obere Transfer-Regal

Kevin Danso

26 Jahre - Innenverteidiger - RC Lens

Im Sommer kam der gewünschte neue Innenverteidiger auf Topniveau nicht. Das soll nun nachgeholt werden. Doch der wechselwillige Ex-Augsburger Danso hat auch einen Markt in der Premier League und der Türkei. 25 bis 30 Millionen Euro Ablöse stehen angesichts eines Vertrags bis 2027 als Forderung im Raum. Wohl zu viel für den VfB. Günstigere Alternativen stellen Étienne Youté Kinkoué (22/Le Havre AC) und Christopher Wooh (23/Stade Rennes) dar. Nach FT-Informationen zeigt der Vizemeister Interesse an dem Abwehr-Duo, das aktuell genauso wie Danso in der Ligue 1 aktiv ist.

Renato Veiga

21 Jahre - Linksverteidiger - Chelsea

Der nächste Ex-Augsburger, der nach seiner Zeit in der Fuggerstadt ordentlich Karriere machte. Veiga wechselte im Sommer für 14 Millionen vom FC Basel zu Chelsea. Dort sammelt er seine Einsatzminuten eher in den unwichtigeren Wettbewerben und wird von der Zeitung ‚Record‘ aus seiner portugiesischen Heimat mit dem VfB in Verbindung gebracht. Nach dem Abgang von Frans Krätzig (21) hat Stuttgart hinten links Bedarf. Wunschkandidat Max Finkgräfe (20/1. FC Köln) ist wohl erst im Sommer zu haben. Bis dahin könnte eine Veiga-Leihe helfen.

Jan-Niklas Beste

26 Jahre - Linksaußen - Benfica

Auch der Ex-Heidenheimer kann hinten links ran, fühlt sich eine Position weiter vorne aber wohler. In der Bundesliga gibt es ein Hauen und Stechen um Beste, der Benfica verlassen darf und will. Stuttgart holte für vorne links nun aber schon Jacob Bruun Larsen, weshalb die Spur zu Beste vorerst erkaltet sein dürfte. Borussia Mönchengladbach scheint dagegen gute Karten zu haben.

James McAtee

22 Jahre - Mittelfeld - Manchester City

Wie bei Beste sind auch bei McAtee zahlreiche Bundesligisten im Rennen. Borussia Dortmund wurde bislang am konkretesten gehandelt. Der ‚Telegraph‘ berichtete gestern dann aber auch vom Interesse des VfB. McAtee ist im offensiven Mittelfeld flexibel einsetzbar, spielt bei City aber kaum eine Rolle. Eine Leihe mit Kaufoption steht im Raum.

Evan Ferguson

20 Jahre - Angriff – Brighton

Gerade einmal ein Jahr ist es her, da pochte Brighton & Hove Albion noch auf über 100 Millionen Euro Ablöse für sein Supertalent. Unter dem deutschen Trainer Fabian Hürzeler ist Ferguson aber kein Stammspieler mehr. Der ‚Guardian‘ bringt ihn beim VfB ins Spiel. Klar ist: Nur eine Leihe wäre realistisch. Durch den Mittelfußbruch von El Bilal Touré (23) wird ein neuer Stürmer für Stuttgart interessant.