PSG-Juwel Bitshiabu wechselt zu RB Leipzig

RB Leipzig hat den Transferpoker um El Chadaille Bitshiabu gewonnen. Wie die Sachsen offiziell bekanntgeben, hat der 18-jährige Innenverteidiger von Paris St. Germain einen Fünfjahresvertrag unterschrieben.

Obwohl Bitshiabu nur noch bis 2024 an PSG gebunden war, fließen dem Vernehmen nach 20 Millionen Euro als Ablöse. In Leipzig soll der französische U19-Nationalspieler helfen, den drohenden Abgang von Josko Gvardiol zu kompensieren. Wie der 21-jährige Kroate ist auch Bitshiabu ein Abwehrspieler mit starkem linken Fuß.

„Ich freue mich, ab sofort ein Teil von RB Leipzig zu sein. Der Verein genießt in Frankreich einen hervorragenden Ruf. Zum einen durch die sportlichen Erfolge, zum anderen, weil man sich hier als junger Spieler auf höchstem Niveau hervorragend weiterentwickelt kann“, äußert sich der Neuzugang.

„Passt perfekt in unser gesuchtes Profil“

Bitshiabu stammt aus der Jugend von PSG und debütierte im April 2022 für die Profis. In der vergangenen Saison stand er regelmäßiger für die Pariser auf dem Platz: Insgesamt 16 Pflichtspiel-Einsätze stehen für den 1,96-Meter-Hünen zu Buche.

RB-Sportchef Max Eberl erklärt: „El Chadaille ist eines der spannendsten Abwehr-Talente in Europa und wir sind stolz darauf, dass er ab sofort für RB Leipzig spielen wird. Er ist erst in diesem Mai 18 Jahre alt geworden, hat aber bereits 19 Profi-Einsätze für PSG und damit auf Top-Niveau absolviert, was für seine Qualität spricht. “

Bitshiabu sei „enorm schnell, präsent im Kopfballspiel, zweikampfstark und sicher im Spielaufbau. Als Linksfuß passt er zudem perfekt in unser gesuchtes Profil. Trotzdem ist er ein noch sehr junger Spieler, der nun den Schritt in ein neues Land und eine neue Liga geht. El Chadaille wird bei uns die entsprechende Zeit bekommen, um im Klub und im Team anzukommen.“