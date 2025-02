Last Minute: VfB holt Abwehr-Verstärkung

Der VfB Stuttgart legt kurz vor Transferschluss noch einmal nach. Wie die Schwaben offiziell verkünden, hat Luca Jaquez einen bis 2029 datierten Vertrag unterschrieben. Zu den Ablösemodalitäten macht der Klub keine Angaben. Medienberichten zufolge fließen sechs bis sieben Millionen Euro.

Jaquez kommt vom FC Luzern, bei dem er noch bis 2028 unter Vertrag stand. In der Mannschaft der Schweizer war der 21-Jährige in der Innenverteidigung gesetzt, für die U21-Nationalmannschaft der Eidgenossen stand er bislang dreimal auf dem Platz.

Jaquez sagt über seine Unterschrift: „Es ist für mich eine große Chance und tolle Challenge, ab sofort für den VfB Stuttgart in der Bundesliga spielen zu können. Ich will das mir entgegengebrachte Vertrauen mit großem Engagement und Leistung zurückzahlen und der Mannschaft helfen, die gesteckten Ziele zu erreichen. Ich freue mich sehr auf die Zeit hier und bin zu 100 Prozent motiviert.“

Fabian Wohlgemuth, Vorstand Sport, ergänzt: „Mit Luca Jaquez bekommen wir eine weitere Option für die Innenverteidigung hinzu. Luca hat trotz seines jungen Alters schon eine beachtliche Anzahl an Profispielen absolviert. Wir trauen ihm zu, dass er uns sofort helfen kann und darüber hinaus in der neuen Umgebung noch weitere Schritte in seiner Entwicklung gehen wird.“

In Stuttgart ist Jaquez einer der Nachfolger von Anthony Rouault, der den VfB in Richtung Stade Rennes verlassen wird. Darüber hinaus steht Nürnbergs Finn Jeltsch unmittelbar vor der Unterschrift bei den Schwaben.