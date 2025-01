Bayern: Die Details zum Tel-Verkauf

Eigentlich wollte sich Mathys Tel beim FC Bayern durchbeißen, noch vor wenigen Wochen soll dies das Resultat eines Entwicklungsgesprächs an der Säbener Straße gewesen sein. An der fehlenden Perspektive unter Vincent Kompany hat sich seitdem aber nichts geändert, der Abschied bis zum Deadline Day am kommenden Montag ist nun fest eingeplant.

Wie Bayern-Insider und ‚tz‘-Journalist Philipp Kessler berichtet, könnte Tel zunächst per Leihe zu Tottenham Hotspur wechseln. Der Deal beinhaltet zudem eine Kaufplicht.

Kaufpflicht 60 Millionen

Auf die grundsätzliche Höhe der Ablöse von 60 Millionen Euro sollen sich die beiden Erstligisten bereits am gestrigen Donnerstag verständigt haben. Am Mittwoch war auch Tottenhams Technischer Direktor Johan Lange vor Ort in München, um den Transfer voranzutreiben.

Komplett durch ist der Wechsel damit aber noch nicht. Wie Kessler weiter berichtet, steht Tels endgültiges Votum nach wie vor aus. Dem 19-Jährigen liegen noch weitere mehr oder weniger attraktive Anfragen vor. Unter anderem strecken auch Aston Villa, der FC Chelsea und der FC Arsenal sowie Al Ahli die Fühler aus.

Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel am Samstag (15:30 Uhr) gegen Holstein Kiel gaben Vincent Kompany und Max Eberl auch Einblicke zu der Personalie im Hinblick auf die morgige Partie: „Er ist ein Bayern-Spieler. Es gibt kein neues Update. Stand jetzt wird er morgen für uns auf Torejagd gehen“, so Eberl. Kompany ergänzte: „Bis zum letzten Moment ist es wichtig, dass er spielbereit ist.“