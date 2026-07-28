Celtic verpflichtet Högh
Celtic Glasgow sichert sich die Dienste von Stürmer Kasper Högh. Der 25-Jährige wechselt von FK Bodö/Glimt nach Schottland, wo er einen Vertrag bis 2030 samt Option auf ein weiteres Jahr unterzeichnet.
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🇩🇰✍️ We are delighted to announce the signing of Danish internationalist, Kasper Høgh, who has joined the club on a four-year deal, with the option of a further year, subject to international clearance.— Celtic Football Club (@CelticFC) July 28, 2026
Welcome to Celtic, Kasper 💚#VelkommenKasper | #CelticFC🍀 pic.twitter.com/z3LCXOI7ST
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