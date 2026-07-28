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Celtic verpflichtet Högh

Celtic Glasgow sichert sich die Dienste von Stürmer Kasper Högh. Der 25-Jährige wechselt von FK Bodö/Glimt nach Schottland, wo er einen Vertrag bis 2030 samt Option auf ein weiteres Jahr unterzeichnet.

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veröffentlicht am - Aktualisiert am
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