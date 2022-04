Guardiola kommentiert Haaland-Gerüchte

Pep Guardiola wurde auf den angeblich bevorstehenden Wechsel von Erling Haaland zu Manchester City angesprochen. Der Coach der Skyblues reagierte auf einer Pressekonferenz wie folgt: „Neuigkeiten von Haaland? Kein Kommentar, keine Antwort. Wir spielen ohne Stürmer. Ich denke seit vielen Jahren nicht über Transferfenster nach. Vor allem dann nicht, wenn wir um große Titel spielen. Es gibt etwas anderes in meinem Kopf, wenn ich darüber nachdenke, was in diesem Verein nächste Saison passieren wird.“

In den vergangenen Tagen häuften sich die Meldungen, wonach der 21-jährige Haaland im Sommer von Borussia Dortmund zu City wechseln wird. Dem Vernehmen nach winkt dem Norweger ein Fünfjahresvertrag mit einem Jahresgehalt von mehr als 31 Millionen Euro.