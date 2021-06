Leverkusen angelt sich Ausnahmetalent Sertdemir

Der erst 16-jährige Zidan Sertdemir kommt in die Bundesliga. Bayer Leverkusen freut sich über die Verpflichtung des dänischen U17-Nationalspielers. Sertdemir kommt vom FC Nordsjaelland und soll die Vorbereitung für die neue Saison mit den Bayer-Profis absolvieren.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Zidan Sertdemir ist mit einem besonderen Talent ausgestattet. Seine Verpflichtung ist ein toller Erfolg unserer Scouting-Abteilung, die ihn schon seit etwa drei Jahren auf dem Radar hatte“, lobt Sportdirektor Simon Rolfes den Neuzugang, „wir sehen in Zidan großes Potenzial und glauben, dass er sich im Profifußball durchsetzen wird. Deshalb nehmen wir ihn auch gleich mit ins Training unserer Lizenzmannschaft. Zidan soll frühzeitig bei den Profis reinschnuppern und in aller Ruhe an das höchste Niveau herangeführt werden.“

Neben Leverkusen hatten auch die TSG Hoffenheim, der VfL Wolfsburg und Borussia Mönchengladbach den zentralen Mittelfeldspieler auf dem Zettel.