Freiburg: Winter-Verstärkung aus Montpellier?

Sieben Tore in sieben Spielen – die Offensive des SC Freiburg präsentiert sich in der aktuellen Bundesliga-Saison alles andere als brandgefährlich. Ob ein 18-jähriges Talent wie Othmane Maamma daran sofort etwas ändern könnte, ist fraglich. Perspektivisch will Christian Streich den marokkanischen U20-Nationalspieler aber gerne in seinen Reihen haben.

Der Sportclub verfolgt die Entwicklung des Flügelstürmers schon länger. Mit zwei Toren und vier Vorlagen in vier Einsätzen für die zweite Mannschaft des HSC Montpellier hat Maamma zuletzt kräftig Werbung in eigener Sache gemacht.

In Freiburg denkt man laut der ‚L’Équipe‘ darüber nach, bereits im Winter einen Anlauf für eine Verpflichtung zu nehmen. Auch Juventus Turin klopfte zuletzt an. Die Bianconeri würden den Youngster jedoch für die U23 einplanen. Sollte Freiburg einen schnelleren Aufstieg in den Profibereich anbieten, könnten die Chancen gut stehen.