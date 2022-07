Auch Frankfurt dran: Barça macht ernst bei Spanien-Talent

Pedri, Gavi, Ansu Fati – die Talentschmiede des FC Barcelona hat in den vergangenen Jahren allein mit der Förderung dieser drei Ausnahmetalente ganze Arbeit geleistet. Für die Blaugrana ist das aber kein Grund, nicht auch außerhalb von La Masia nach Potenzial zu fahnden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mindestens seit Herbst schielt Barça auf Alberto Moleiro vom spanischen Zweitligisten UD Las Palmas. Inzwischen weiß die Lokalzeitung ‚Canarias7‘ mehr zu berichten. Bereits seit einigen Wochen stünden die Katalanen in Kontakt mit Las Palmas. Cheftrainer Xavi habe laut Barça-nahen Quellen schon sein Okay für Moleiros Verpflichtung erteilt.

Gehen oder verlängern?

Seit dem 1. Juli besitzt der 18-Jährige eine Ausstiegsklausel in Höhe von 30 Millionen Euro in seinem noch ein Jahr gültigen Vertrag. Grundsätzlich steht Moleiro laut ‚Canarias7‘ einer Verlängerung offen gegenüber – aber natürlich hat auch der Schritt nach Barcelona seinen Reiz. Durch den bevorstehenden TV-Deal mit Sixth Street stehen den Blaugrana bald mehr als 200 Millionen Euro für Transfers zur Verfügung.

Moleiro, der für Las Palmas 42 Saisonspiele bestritten hat und dabei an vier Treffern (drei Tore, ein Assist) beteiligt war, wird seit Juni auch mit Europa League-Sieger Eintracht Frankfurt in Verbindung gebracht. Spanischen Journalisten zufolge haben die Hessen schon ein Angebot in unbekannter Höhe eingereicht – allerdings noch bevor Moleiros 30-Millionen-Klausel in Kraft getreten ist.