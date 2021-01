Milan - Juve: So seht ihr das Spitzenspiel der Serie A live

Tabellenführer gegen Meister – in einer mit Hochspannung erwarteten Partie empfängt der derzeitige Spitzenreiter AC Mailand den schwächelnden Serienmeister Juventus Turin. Für die Mannschaft um Superstar Cristiano Ronaldo steht dabei viel auf dem Spiel: Im Falle einer Niederlage wäre die Alte Dame bereits sage und schreibe 13 Punkte vom Platz an der Sonne entfernt, was die Chancen auf eine erneute Titelverteidigung erheblich schmälern würde.

Milan vs. Juve live im TV und im Live-Stream

Das Duell zwischen den Rossoneri und der Alten Dame findet am Mittwoch, den 6. Januar statt. Der Anstoß ist planmäßig um 20:45 Uhr. Abonnenten des Streaming-Dienstes DAZN können die Partie live sehen, die Übertragung beginnt um 20:30 Uhr. Kommentator der Begegnung ist Carsten Fuß, unterstützt wird er von Experte Christian Bernhard. Im Free-TV wird das Spiel nicht übertragen.

Live-Ticker auf FussballTransfers.com

Wer das Duell zwischen Mailand und Turin weder im TV noch im Live-Stream sehen kann oder möchte, sollte bei FussballTransfers.com vorbeischauen. FT bietet einen Live-Ticker, der euch mit allen nötigen Fakten versorgt. So bleibt ihr immer auf dem Laufenden.