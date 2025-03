Mainzer Wechselverbot für Amiri

Der FSV Mainz 05 will Nadiem Amiri im Sommer nicht abgeben. Sportdirektor Christian Heidel stellt gegenüber der ‚Sport Bild‘ klar: „Es gibt kein Preisschild. Für was? Wir wollen ihn nicht abgeben, wir müssen ihn nicht abgeben. Nadiem soll mal schön hierbleiben. Er und seine Familie fühlen sich hier so wohl.“ Der Mittelfeldspieler war im Januar 2024 für eine Million Euro von Bayer Leverkusen gekommen und hat sich seitdem zum absoluten Leistungsträger aufgeschwungen.

Bereits im vergangenen Sommer weckte Amiri Interesse bei anderen Vereinen. Unter anderem war Eintracht Frankfurt an den Diensten des fünfmaligen deutschen Nationalspielers interessiert. Heidel überzeugte Amiri jedoch vom Verbleib, anschließend wurde der Vertrag bis 2028 verlängert, wodurch der gebürtige Ludwigshafener zum Topverdiener beim FSV aufstieg. Bei den 05ern kommt der Rechtsfuß in dieser Saison auf 21 Ligaspiele, in denen er fünf Tore erzielte und drei weitere vorbereitete.