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Mainz verlängert Schopp-Leihe

von Fabian Ley - Quelle: mainz05.de
1 min.
Konstantin Schopp führt einen intensiven Zweikampf @Maxppp

Auch in der kommenden Saison wird Konstantin Schopp für den TSV Hartberg spielen. Der FSV Mainz 05 verleiht den 20-jährigen Innenverteidiger erneut an den österreichischen Erstligisten. Schopp verbrachte bereits die vergangene Rückrunde in Hartberg.

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05-Sportdirektor Niko Bungert sagt: „Konstantin ist ein sehr großes Innenverteidiger-Talent. Wir sind davon überzeugt, dass er alle Voraussetzungen mitbringt, um in Zukunft in der deutschen Bundesliga Fuß zu fassen. In der aktuellen Phase ist es wichtig, weiter viele Spielminuten auf möglichst hohem Niveau zu sammeln. Das ist beim TSV Hartberg für ihn gegeben und wir sind sicher, Konstantin im nächsten Sommer auf einem noch höheren Level wieder in Mainz begrüßen zu können.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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