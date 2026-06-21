Mainz verlängert Schopp-Leihe

Auch in der kommenden Saison wird Konstantin Schopp für den TSV Hartberg spielen. Der FSV Mainz 05 verleiht den 20-jährigen Innenverteidiger erneut an den österreichischen Erstligisten. Schopp verbrachte bereits die vergangene Rückrunde in Hartberg.

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Weiterhin viel Erfolg, Schoppi! 🤝



Fortsetzung des Leihgeschäfts: Konstantin Schopp bleibt beim TSV Hartberg



Konstantin Schopp wird auch in der kommenden Spielzeit für den österreichischen Bundesligisten TSV Hartberg auflaufen. 🙌#Mainz05 pic.twitter.com/7gAOe551Wu — 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) June 21, 2026

05-Sportdirektor Niko Bungert sagt: „Konstantin ist ein sehr großes Innenverteidiger-Talent. Wir sind davon überzeugt, dass er alle Voraussetzungen mitbringt, um in Zukunft in der deutschen Bundesliga Fuß zu fassen. In der aktuellen Phase ist es wichtig, weiter viele Spielminuten auf möglichst hohem Niveau zu sammeln. Das ist beim TSV Hartberg für ihn gegeben und wir sind sicher, Konstantin im nächsten Sommer auf einem noch höheren Level wieder in Mainz begrüßen zu können.“