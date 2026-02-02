Menü Suche
Freiburg wird Adamu los

von Luca Hansen - Quelle: celticfc.com
1 min.
Junior Adamu jongliert @Maxppp

Der SC Freiburg hat einen Abnehmer für Junior Adamu gefunden. Celtic Glasgow gibt die Verpflichtung des Stürmers bekannt. Die Schotten leihen den 24-Jährigen bis Saisonende aus.

Celtic Football Club
✍️ We are delighted to announce the signing of Austrian internationalist, Junior Adamu, who has joined the club on loan from SC Freiburg until the end of the season, subject to international clearance.

🇦🇹 Welcome to Celtic, Junior

#WelcomeJunior | #CelticFC🍀
Im Breisgau fungierte der Schweizer überwiegend als Einwechselspieler. In Glasgow will Adamu seine Karriere nun wieder ankurbeln. „Junior hat sich unbestritten immer in den Dienst der Mannschaft gestellt, seine Einsatzzeiten waren zuletzt allerdings für ihn und für uns nicht befriedigend – hier erhoffen wir uns mit der Leihe zu Celtic eine neue Dynamik“, sagt SC-Sportdirektor Klemens Hartenbach über den Schritt.

