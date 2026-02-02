Freiburg wird Adamu los

Der SC Freiburg hat einen Abnehmer für Junior Adamu gefunden. Celtic Glasgow gibt die Verpflichtung des Stürmers bekannt. Die Schotten leihen den 24-Jährigen bis Saisonende aus.

Im Breisgau fungierte der Schweizer überwiegend als Einwechselspieler. In Glasgow will Adamu seine Karriere nun wieder ankurbeln. „Junior hat sich unbestritten immer in den Dienst der Mannschaft gestellt, seine Einsatzzeiten waren zuletzt allerdings für ihn und für uns nicht befriedigend – hier erhoffen wir uns mit der Leihe zu Celtic eine neue Dynamik“, sagt SC-Sportdirektor Klemens Hartenbach über den Schritt.