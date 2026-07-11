Hoffenheim verkauft Tabakovic

Haris Tabakovic verlässt die TSG Hoffenheim und schließt sich RB Salzburg an. Wie die Österreicher offiziell verkünden, unterschreibt der 32-Jährige einen Vertrag bis 2029. Die Kraichgauer erhalten für den Verkauf des Mittelstürmers dem Vernehmen nach eine Ablösesumme in Höhe von fünf Millionen Euro. Tabakovic verbrachte die vergangene Saison auf Leihbasis bei Borussia Mönchengladbach, wo er 15 Treffer in 35 Pflichtspielen erzielte. Von 2020 bis 2023 hatte der Rechtsfuß bereits in der österreichischen Bundesliga beim SC Austria Lustenau sowie bei Austria Wien gespielt.

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OFFIZIELL: Haris Tabakovic stürmt künftig für den FC Red Bull Salzburg! Der 32-jährige bosnische Teamstürmer wechselt von der TSG Hoffenheim in die Mozartstadt und unterschreibt einen Dreijahresvertrag. ✍️ pic.twitter.com/FTt3xgizaE — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) July 11, 2026

Salzburgs Geschäftsführer Sport Marcus Mann zeigt sich extrem zufrieden mit der Verpflichtung des bosnischen WM-Fahrers: „Wir haben nach einem klaren Profil für unser Sturmzentrum gesucht – einem Spieler, der uns sofort weiterhilft, Körpergröße sowie Persönlichkeit besitzt und weiß, wo das Tor steht. Haris bringt genau diese Komponenten mit. Er hat bei seinen Stationen konstant getroffen und kennt zudem die österreichische Liga bestens. Mit seiner Führungsqualität, Erfahrung und Physis wird er unserer jungen Mannschaft wichtige Impulse geben. Wir sind froh, ihn in Salzburg begrüßen zu können.“