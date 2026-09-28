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UEFA Nations League

Sorgen um Ryerson

von Julian Jasch
Julian Ryerson hat sich verletzt @Maxppp

Droht Julian Ryerson (28) eine verletzungsbedingte Zwangspause? Der Norweger (49 Länderspiele) musste bei der gestrigen Nations League-Partie gegen Portugal (1:2) nach 66 Minuten angeschlagen ausgewechselt werden. Zur Stunde steht eine Diagnose noch aus.

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Ein Ausfall des Dauerbrenners wäre für Borussia Dortmund nur schwierig zu kompensieren. Im BVB-Kader findet sich keine adäquate Alternative für die rechte Schiene wieder. Das nächste Pflichtspiel steigt nach der Länderspielpause am 9. Oktober gegen Werder Bremen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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