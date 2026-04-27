Xavi-Schock bestätigt

Ein weiterer prominenter Name verpasst die diesjährige WM verletzungsbedingt. Fabrizio Romano zufolge hat sich Xavi Simons (23) am Wochenende beim 1:0-Sieg von Tottenham Hotspur gegen die Wolverhampton Wanderers das Kreuzband gerissen. Aller Voraussicht nach wird der niederländische Offensivspieler erst 2027 auf den Rasen zurückkehren.

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Via Instagram bestätigt Xavi selbst die schlimme Verletzung: „Meine Saison ist abrupt zu Ende gegangen, und ich versuche gerade, das zu verarbeiten. Ehrlich gesagt bin ich untröstlich. Nichts davon ergibt einen Sinn. Alles, was ich wollte, war, für mein Team zu kämpfen, und nun wurde mir diese Möglichkeit genommen, zusammen mit der Weltmeisterschaft. Die Chance, mein Land diesen Sommer zu vertreten – einfach weg.“