Bayern & BVB an Hato dran: Ajax‘ erster 100-Millionen-Verkauf?

Mit gerade einmal 17 Jahren ist Jorrel Hato bereits absolute Stammkraft bei Ajax Amsterdam. Zum Ende der vergangenen Saison eroberte sich der Verteidiger einen Stammplatz, in der laufenden Spielzeit verpasste er noch keine Spielminute. In der Regel spielt Hato in der Innenverteidigung, kann aber auch hinten links ran.

Beim lange kriselnden Ajax, das zwischenzeitlich Tabellenletzter der Eredivisie war, ist das Eigengewächs ein absoluter Lichtblick. Und dem Klub womöglich schon bald entwachsen. Der Linksfuß trug schon die Kapitänsbinde und debütierte im November auch für die niederländische Nationalelf.

Hatos Qualitäten: Schnelligkeit, ein richtig guter Spielaufbau und auch körperlich ist der Teenager schon sehr weit. Dazu kommt ein kerniges Selbstvertrauen. Hato sagte zuletzt gegenüber ‚ELF Voetbal‘: „Ich will die Champions League gewinnen. Und dass die Leute später sagen: ‚Der Hato war einer der besten Verteidiger seiner Generation.'“

Europas Große interessiert

Dafür muss er natürlich zu einem größeren Klub. In niederländischen Medien wird er bereits mit der Creme de la Creme Europas in Verbindung gebracht. Dazu zählen in diesem Fall neben Atlético und Real Madrid, dem FC Chelsea, dem AC Mailand und dem FC Liverpool auch die deutschen Branchenführer FC Bayern und Borussia Dortmund.

Hato hat bei Ajax nur noch einen bis 2025 gültigen Vertrag. Eine automatische Verlängerung, sobald der gebürtige Rotterdamer im März 18 Jahre alt wird, wäre keine Überraschung. In Zukunft könnte er dann richtig viel Geld in die Ajax-Kasse spülen. Journalist Süleyman Öztürk von ‚Voetbal International‘ prophezeit jedenfalls: „Vielleicht wird er der erste Ajax-Spieler, der für mehr als 100 Millionen verkauft wird.“