Bericht: Carrick hat unterschrieben

Zeitnah dürfte Manchester United hinsichtlich einer Weiterbeschäftigung mit Michael Carrick Vollzug vermelden. Fabrizio Romano berichtet, dass der Interimscoach einen Zweijahreskontrakt mit der Option auf eine weitere Saison unterschrieben hat. Ebenso lange bleibe auch Co-Trainer Steve Holland an Bord.

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Carrick hatte im Januar die Nachfolge von Rúben Amorim angetreten, auf Anhieb brachte er das zwischenzeitlich kriselnde Schwergewicht zurück in die Erfolgsspur.

Unter Carrick stehen nach 16 Premier League-Partien elf Siege, drei Unentschieden sowie zwei Niederlagen zu Buche. Die Saison beendet United nun auf Platz drei, in der kommenden Spielzeit ist der ambitionierte Klub also wieder in der Champions League vertreten.