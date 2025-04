Anderlecht macht Cvetkovic-Transfer perfekt

Der RSC Anderlecht hat die Verpflichtung von Sturmtalent Mihajlo Cvetkovic für den Sommer eingetütet. Wie die Belgier bekanntgeben, unterschreibt der 18-jährige Serbe einen Vertrag bis 2029 mit Option auf ein weiteres Jahr. Dem Vernehmen nach fließen rund 3,5 Millionen Euro an den FK Cukaricki. Mit dem Transfer sticht Anderlecht unter anderem den 1. FC Köln und den 1. FC Nürnberg aus, die den Youngster ebenfalls auf der Wunschliste hatten.

Sportdirektor Oliver Renard sagt: „Mihajlo ist ein beweglicher Stürmer, der in verschiedenen Systemen spielen kann. Er hat ein gewisses Flair und ist ein guter Torjäger. Kein Wunder, dass er schon in jungen Jahren in die serbische Nationalmannschaft berufen wurde.“ Für Cukaricki erzielte Cvetkovic bislang sieben Treffer in 26 Ligaspielen und stellte dabei den Rekord als jüngster Torschütze der Ligageschichte sowie für das schnellste Tor der serbischen Superliga (nach nur neun Sekunden) auf.