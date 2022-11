Southgate streicht James aus WM-Kader

Die englische Nationalmannschaft wird bei der WM in Katar ohne Reece James auskommen müssen. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, teilte Gareth Southgate dem verletzten Rechtsverteidiger vom FC Chelsea am Dienstagabend per Telefon mit, dass er ihn nicht für das Großturnier in der Wüste nominiert.

Seit einem Monat laboriert James an einer Knieverletzung. Da der 22-Jährige im System mit Dreierkette für die rechte Außenbahn eine existenzielle Rolle bei den Three Lions spielt, gab es zuletzt Überlegungen, ihn mitzunehmen und erst nach der Gruppenphase einzusetzen. Davon ist Nationaltrainer Southgate nun aber abgerückt.