Nach Herthas Klassenerhalt: Dárdai soll weitermachen

Pál Dárdai wird aller Voraussicht nach auch in der kommenden Saison bei Hertha BSC an der Seitenlinie stehen. Dies berichtete die ‚Bild‘. Aufgrund des gelungenen Klassenerhalts mit zuletzt acht ungeschlagenen Spielen in Folge hat sich der 45-jährige Ungar für eine Anstellung über die Saison hinaus empfohlen.

Das letzte Wort in der Personalie hat allerdings der künftige Sportvorstand Fredi Bobic. Der Boulevardzeitung zufolge wird er „mit größter Wahrscheinlichkeit“ einem weiteren Engagement von Dárdai zustimmen. Zum 1. Juni tritt Bobic sein Amt bei den Berlinern an, „spätestens dann“ soll die Trainerentscheidung bei der Alten Dame fallen.