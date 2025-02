SV Werder: Schmid mit Kampfansage

Romano Schmid ist fest davon überzeugt, dass der SV Werder Bremen die sportliche Talfahrt zeitnah beendet. „Ich glaube an meine Jungs. Wir sind eine richtig coole Truppe, die schon viele Höhen und Tiefen miteinander erlebt hat: Abstieg, Aufstieg. Phasen, wo wir richtig im Keller waren. Deswegen bin ich auch optimistisch, dass wir uns da wieder rausziehen“, zitiert der ‚kicker‘ den offensiven Mittelfeldspieler.

Die vergangenen drei Partien mussten sich die Grün-Weißen in der Bundesliga geschlagen geben. Zuletzt setzte es sogar eine saftige 0:5-Niederlage beim SC Freiburg. Schmid, der in der laufenden Saison zu den Dauerbrennern gehört (25 Pflichtspiele), ist sich sicher, dass man am Dienstag (20:45 Uhr) im DFB-Pokal-Viertelfinale gegen Arminia Bielefeld eine Reaktion zeigen wird: „Wir sind Werder Bremen und ich gehe mit breiter Brust in dieses Spiel. Wenn wir alles auf dem Platz bringen, sind wir die bessere Mannschaft, ganz einfach.“