Im zweiten Anlauf: Cuisance-Abnehmer gefunden

Bereits vor einigen Wochen berichtete FT von Olympique Marseilles Plänen, Michaël Cuisance (21) zu verpflichten. Die Franzosen hatten im Duell mit Leeds United zunächst das Nachsehen, erhalten nun aber wohl im zweiten Anlauf den Zuschlag.

Per Leihe samt Kaufoption soll es in die Ligue 1 gehen. Wie ‚Téléfoot‘ vermeldet, wird Cuisance noch am Abend nach Marseille reisen, am morgigen Montag soll der Medizincheck stattfinden. Und dann heißt es Daumen drücken.

Sarr im Gegenzug nach München

Denn so weit war der zentrale Mittelfeldspieler des FC Bayern auch schon mit Leeds United, ehe die Engländer wegen vermeintlicher Verletzungsprobleme von der 20-Millionen-Verpflichtung absahen. Bayern-Trainer Hansi Flick betonte gestern aber: „Unsere medizinische Abteilung sieht das Ganze komplett anders.“

Bleibt abzuwarten, wie man die Situation in Marseille bewerten wird. Klar ist unterdessen: Im Gegenzug wird OM-Rechtsverteidiger Bouna Sarr (28) den Weg nach München einschlagen.