Einigung: Kaufmann vor KSC-Rückkehr

Der Karlsruher SC ist auf der Suche nach einem Nachfolger für Top-Torjäger Budu Zivzivadze (30) fündig geworden. ‚Sky‘ berichtet, dass sich der KSC und der 1. FC Heidenheim über eine Leihe von Mikkel Kaufmann grundsätzlich einig sind. Der Deal hänge jetzt nur noch am 24-jährigen Angreifer, der in der Saison 2022/23 schon einmal für den KSC aufgelaufen war und nun mit Zivzivadze den Verein tauschen könnte.

In Karlsruhe erlebte Kaufmann seine bisher beste Station in Deutschland, schoss zehn Tore und legte acht weitere in der Liga auf. Anschließend folgte der Wechsel zum 1. FC Union Berlin, doch weder in Köpenick noch anschließend in Heidenheim konnte sich der Däne durchsetzen. Vor der Winterpause kam er auf neun Einsätze in der Liga, meistens als Joker.