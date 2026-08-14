Borussia Dortmund gibt Almugera Kabar vorerst ab. Wie der deutsche Vizemeister mitteilt, schließt sich der 20-jährige Linksverteidiger leihweise der NEC Nijmegen an. Eine Kaufoption gibt es dem Vernehmen nach nicht. Die Niederländer kämpfen sogar noch in den Playoffs gegen FK Bodö/Glimt um die Champions League-Teilnahme.

Unter der Anzeige geht's weiter

𝗡.𝗘.𝗖. 𝗵𝘂𝘂𝗿𝘁 𝗔𝗹𝗺𝘂𝗴𝗲𝗿𝗮 𝗞𝗮𝗯𝗮𝗿 𝘃𝗮𝗻 𝗕𝗼𝗿𝘂𝘀𝘀𝗶𝗮 𝗗𝗼𝗿𝘁𝗺𝘂𝗻𝗱



De linksbenige verdediger sluit per direct aan bij de ploeg van trainer Dick Schreuder en wordt voor één seizoen gehuurd.



Lees meer ➡️ https://t.co/EeNBoVCrv5#Kabar2027 pic.twitter.com/2nwubL89u0 — N.E.C. Nijmegen (@necnijmegen) August 14, 2026

Kabar stammt aus der BVB-Jugend, für die Profis lief er bislang sechsmal auf. 2023 wurde er mit der deutschen U17 Welt- und Europameister. Nijmegens Technischer Direktor Carlos Aalbers sagt: „Almugera hat ein sehr interessantes Profil, das gut zu unserer Spielweise passt. Er hat bei Borussia Dortmund eine hervorragende Ausbildung genossen und ist mit seinen körperlichen Qualitäten und seiner Dynamik eine Bereicherung für uns.“