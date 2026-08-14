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Offiziell Bundesliga

BVB vollzieht Kabar-Leihe

von Lukas Hörster - Quelle: bvb.de
1 min.
Almugera Kabar im BVB-Shirt @Maxppp

Borussia Dortmund gibt Almugera Kabar vorerst ab. Wie der deutsche Vizemeister mitteilt, schließt sich der 20-jährige Linksverteidiger leihweise der NEC Nijmegen an. Eine Kaufoption gibt es dem Vernehmen nach nicht. Die Niederländer kämpfen sogar noch in den Playoffs gegen FK Bodö/Glimt um die Champions League-Teilnahme.

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Kabar stammt aus der BVB-Jugend, für die Profis lief er bislang sechsmal auf. 2023 wurde er mit der deutschen U17 Welt- und Europameister. Nijmegens Technischer Direktor Carlos Aalbers sagt: „Almugera hat ein sehr interessantes Profil, das gut zu unserer Spielweise passt. Er hat bei Borussia Dortmund eine hervorragende Ausbildung genossen und ist mit seinen körperlichen Qualitäten und seiner Dynamik eine Bereicherung für uns.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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