Rom findet Mourinho-Nachfolger

Die AS Rom hat einen Nachfolger für den entlassenen José Mourinho bereits am Haken. Fabrizio Romano und ‚Relevo‘ berichten übereinstimmend, dass Vereinslegende Daniele De Rossi den Posten übernehmen wird. Von einem Vertrag bis zum Sommer inklusive Verlängerungsoption ist die Rede.

Unter der Anzeige geht's weiter

Derzeit befindet sich die Roma in einer sportlichen Krise: Platz neun in der Liga sowie das Pokal-Aus gegen Stadtrivale Lazio Rom (0:1) gaben wohl den Ausschlag für einen Wechsel auf der Trainerbank. De Rossi stand bis Februar 2023 beim italienischen Drittligisten SPAL an der Seitenlinie, als Spieler hatte der ehemalige Sechser 616 Partien für die Giallorossi absolviert.