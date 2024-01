Entlassung: Mourinho nicht länger Rom-Trainer

José Mourinho ist nicht länger Trainer der AS Rom. Die Giallorossi verkünden die Trennung von dem Portugiesen und dessen Staff am heutigen Dienstagmorgen in einer offiziellen Mitteilung. „Wir möchten José im Namen von uns allen hier bei der AS Rom für seine Leidenschaft und seinen Einsatz seit seiner Ankunft im Verein danken“, lassen sich die Vereinsbesitzer Dan und Ryan Friedkin zitieren.

Und weiter: „Wir werden immer gute Erinnerungen an seine Zeit bei der Roma haben, aber wir glauben, dass ein sofortiger Wechsel im besten Interesse des Vereins ist. Wir wünschen José und seinen Assistenten alles Gute für ihre Zukunft.“

Nur Neunter

Mourinho hatte die Roma im Sommer 2021 übernommen. Im vergangenen Jahr führte er das Team bis ins Finale der Europa League. Aktuell steht der Klub in der Serie A auf einem enttäuschenden neunten Platz. Vor einer Woche schied man zudem im Pokal gegen den Lokalrivalen Lazio Rom aus.

Dennoch kommt die Trennung vom 60-Jährigen überraschend. Noch vor ein paar Tagen hatten italienische Medien eine mögliche Verlängerung mit Mourinho bei den Giallorossi thematisiert. Mourinho-Nachfolger soll der ehemalige Roma-Profi Daniele De Rossi werden, der bis vor knapp einem Jahr bei SPAL an der Seitenlinie stand.