Wolfsburg & Leverkusen buhlen um England-Youngster Sturge

Bayer Leverkusen und der VfL Wolfsburg haben ein vielversprechendes Talent in England ausfindig gemacht. Die beiden Bundesligisten zeigen nach Informationen der ‚Sun‘ Interesse an Zak Sturge. Derzeit spielt der 17-jährige Linksverteidiger in den Jugendmannschaften von Brighton & Hove Albion.

Erst kürzlich hat Sturge einen neuen Vertrag bei den Seagulls abgelehnt und soll sich dem Vernehmen nach einen Wechsel ins Ausland vorstellen können. Zwar verbucht der englische U18-Nationalspieler noch keinen Einsatz für die Profis von Brighton, zumindest stand er aber bereits zweimal für die U23 auf dem Rasen und gehört im Verein zu den Hoffnungsträgern für die Zukunft.

Trotz fehlender Erfahrung in der Premier League konnte sich Sturge in das Blickfeld von Bayer Leverkusen und Wolfsburg spielen. Beide Vereine sind für dafür bekannt, dass sie Nachwuchsspielern in ihren Philosophien oftmals eine zentrale Rolle zukommen lassen und früh das Vertrauen schenken.