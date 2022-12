Abwehrproblem: Mainz-Kandidat aus der zweiten Liga

Der FSV Mainz 05 blickt auf der Suche nach einem neuen Innenverteidiger offenbar eine Spielklasse tiefer. Die ‚Rheinische Post‘ berichtet, dass sich der Bundesligist mit Christoph Klarer von Fortuna Düsseldorf beschäftigt. Den Düsseldorfern schwebe eine Ablöse zwischen zwei und drei Millionen Euro vor.

Unter der Anzeige geht's weiter

Weiter heißt es, der 1,91 Meter große Österreicher zähle zu den drei Top-Kandidaten bei den Mainzern. Der 22-Jährige stand in der laufenden Saison in 15 von 17 Zweitligapartien für die Fortuna auf dem Rasen. 13 Mal wurde er in die Startelf berufen. Bevor er im Oktober 2020 bei dem derzeitigen Tabellensiebten der zweiten Liga anheuerte, schnürte der Rechtsfuß seine Schuhe für das Reserveteam von Premier League-Klub FC Southampton.

Lese-Tipp

Schalke holt Tauer

Dass die 05er einen neuen Mann für die Zentrale suchen, ist bekannt. Erst Anfang der Woche hatte Trainer Bo Svensson bestätigt, dass in der Defensive nachgelegt werden soll: „Wir brauchen noch einen Innenverteidiger.“ Im Sommer hatten David Nemeth, Jeremiah St. Juste und Moussa Niakhaté den Bundesligisten verlassen.