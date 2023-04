Premier League-Klub an Tah dran

Jonathan Tah von Bayer Leverkusen lässt seine Zukunft offen. „Wir stehen im Halbfinale der Europa League, haben noch fünf Bundesliga-Spiele, darauf liegt mein Fokus. Alles andere wird man sehen“, sagt der Innenverteidiger gegenüber der ‚Bild‘. Laut der Tageszeitung will der 27-Jährige in die Premier League wechseln. Nun sei West Ham United an einer Verpflichtung von Tah interessiert.

Neben einem Beraterwechsel machte der deutsche Nationalspieler zuletzt mit guten Leistungen auf sich aufmerksam. „Wenn man sich nicht weiterentwickelt, ist ja irgendetwas falsch. Ich arbeite sehr, sehr hart an mir, das war schon immer so. Ich gebe sehr viel Gas, was sehr viele vielleicht nicht mitbekommen. Jetzt ernte ich die Lorbeeren“, stellt Tah fest. Der Kontrakt des Abwehr-Chefs ist bis 2025 datiert und beinhaltet eine Ausstiegsklausel. Wie hoch dieser Passus ausfällt, ist nicht bekannt.

