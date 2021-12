Dalic bleibt kroatischer Nationalcoach

Zlatko Dalic hat seinen Vertrag als kroatischer Nationaltrainer langfristig verlängert. Wie der Verband bestätigt, läuft das neue Arbeitspapier des 55-Jährigen bis zur Europameisterschaft 2024. „In den vergangenen Monaten war ich davon überzeugt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Ich bin voller Energie und Ehrgeiz, dieses neue kroatische Team zu großen Erfolgen zu führen und die Menschen in Kroatien glücklich zu machen. Eine größere Ehre gibt es nicht“, erklärte Dalic.

Der Trainer betreut die kroatische Nationalmannschaft seit 2017 und führte sie im folgenden Jahr bei der Weltmeisterschaft in Frankreich bis ins Finale. Zuletzt meisterten die Kroaten als Gruppensieger vor Russland die Qualifikation für das kommende Turnier in Katar 2022.

✍️ Proud to announce that #Croatia head coach @DalicZlatko has extended his contract until 2⃣0⃣2⃣4⃣!#BeProud #Family #Vatreni❤️‍🔥 pic.twitter.com/EYdyLJgKdt