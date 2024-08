Ablösefrei: Neuer Klub für Depay gefunden?

Am gestrigen Montag verkündete Rayo Vallecano die Verpflichtung von James Rodríguez (33). Auf den ehemaligen Real- und Bayern-Star will der in Madrid ansässige La Liga-Klub nun einen weiteren prominenten Namen folgen lassen.

Wie das spanische Onlineportal ‚Relevo‘ berichtet, arbeitet Vereinspräsident Raúl Martín Presa an einem Transfer von Memphis Depay (30). Der niederländische Nationalspieler ist seit seinem Vertragsende bei Atlético Madrid ablösefrei auf dem Markt.

Um das Depay-Gehalt zu stemmen, will Rayo Vallecano noch Platz im Kader schaffen, Stürmer Raúl de Tomás (29) ist erster Streichkandidat. Für Depay wäre es nach seinen Stationen beim FC Barcelona und Atlético Madrid der dritte Verein in Spanien.