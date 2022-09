Milan lehnt 100-Millionen-Offerte ab

Der AC Mailand will Rafael Leão nicht ziehen lassen. Wie die ‚as‘ berichtet, haben die Rossoneri ein Angebot für den Torjäger des FC Chelsea in Höhe von 100 Millionen Euro abgelehnt. Milan müsste den 23-Jährigen ziehen lassen, wenn ein Klub die Ausstiegsklausel im Vertrag des Portugiesen zieht. Diese liegt bei 150 Millionen Euro.

Leão war in der Vorsaison mit elf Toren und zehn Vorlagen in der Serie A maßgeblich am Titelgewinn von Milan beteiligt. Sein Vertrag in der Modestadt läuft noch bis 2024. Der AC Mailand bemüht sich um eine Verlängerung.