Terry zurück beim FC Chelsea

John Terry kehrt in neuer Funktion zurück zum FC Chelsea. Wie der Klub offiziell verkündet, wird Terry im Jugendspieler-Coaching eine beratende Position bekleiden. Der Leiter des Nachwuchszentrums Cobham, Neil Bath, zeigt sich euphorisch: „Wir freuen uns sehr, John wieder in Cobham begrüßen zu dürfen. Es versteht sich von selbst, dass Johns Erfahrung im Fußball für alle von unschätzbarem Wert sein wird.“ Den ehemaligen Kapitän der Blues erwarten in der Klub-Akademie demnach vielfaltige Aufgaben, er werde „nicht nur auf dem Spielfeld trainieren, sondern auch an Trainergesprächen mit Kollegen teilnehmen, Spieler der Akademie betreuen und den Dialog mit den Eltern unterstützen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 41-Jährige hatte nach seinem Karriereende 2018 zuletzt bis Ende Juli fast drei Jahre als Co-Trainer bei Aston Villa gearbeitet und war seitdem beschäftigungslos. Nun geht es für den Englänger zurück zu dem Verein, für den er als aktiver Spieler über 700 Spiele bestritt und bei dem er eine Ära prägte. In seiner neuen Rolle kann Terry nun dabei helfen, der nächsten Generation an Chelsea-Talenten einen ähnlichen Weg zu ebnen.