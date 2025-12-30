Müller diskutiert Heidenheim-Abschied

Kevin Müller will nicht ausschließen, dass er den FC Heidenheim im kommenden Monat verlässt. „Wir sprechen mit den Verantwortlichen sehr offen über meine Zukunft. Wenn etwas kommen sollte, was für alle Beteiligten interessant sein könnte, werden wir uns zusammensetzen und das gemeinsam besprechen“, kündigt der frühere Stammkeeper gegenüber der ‚Sport Bild‘ an und stellt klar: „Das heißt aber nicht, dass ich um alles in der Welt weg möchte. Meine Familie und mich verbindet sehr viel mit Heidenheim.“

Mit BVB-Leihgabe Diant Ramaj (24) wurde Müller im Sommer eine neue Nummer eins vor die Nase gesetzt. Für die Art und Weise hatte die langjährige Nummer eins wenig Verständnis, mittlerweile hat sich der 34-Jährige aber mit seiner Rolle abgefunden. Ans Aufhören denkt Müller noch nicht: „Ich möchte noch weiter Fußball spielen. Ich habe das Gefühl, dass ich noch drei bis fünf Jahre in mir habe.“