Real: Treueschwur von Vinicius

Vinicius Junior hat keinerlei Absichten, seine Zelte bei Real Madrid abzubrechen. Nach dem 2:0-Sieg im Hinspiel des Champions League-Viertelfinals gegen den FC Chelsea sagte der Linksaußen: „Ich würde gerne für immer bei Real Madrid bleiben. Es ist der beste Verein auf der Welt.“ Der Vertrag des 22-Jährigen bei den Königlichen läuft noch bis 2024, soll aber zeitnah verlängert werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Vinicius entwickelte sich in den vergangen zwei Jahren unter Carlo Ancelotti zum Weltklasse-Spieler. Entsprechend dankbar ist der Brasilianer seinem Trainer. Mit einem Lächeln erklärte der Dribbelkünstler: „Für mich ist er der beste Trainer der Welt. Am liebsten wäre es mir, wenn er mein Trainer in Madrid und in der brasilianischen Nationalmannschaft wäre.“

Lese-Tipp

Ex-BVB-Flirt vor Real-Abschied?