BVB: Das Warten auf Sancho geht weiter

Borussia Dortmund wird auch am kommenden Samstag gegen den VfB Stuttgart (18:30 Uhr) noch nicht auf Jadon Sancho zurückgreifen können. Wie BVB-Trainer Edin Terzic verriet, wird keiner der gegen Manchester City verletzten Akteure in den Kader zurückkehren – dementsprechend auch nicht der an einem Muskelbündelriss laborierende Engländer.

Seit Wochen wird Sancho in Dortmund schmerzlich vermisst, hatte der 21-jährige Flügelstürmer doch seit dem Jahreswechsel wieder zu alter Stärke gefunden. Nun bleibt aus schwarz-gelber Sicht zu hoffen, dass eine Chance auf das Rückspiel gegen City am kommenden Mittwoch besteht.