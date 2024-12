WM-Quali: Nagelsmann will „alle besiegen“

Julian Nagelsmann hat noch einmal seine Titelambitionen mit der deutschen Nationalmannschaft unterstrichen. Im Anschluss an die gestrige Auslosung der deutschen Gruppengegner in der Qualifikation zur WM 2026 zeigte sich der Bundestrainer gelassen: „Am Ende will jeder Spieler gerne zur WM und demnach sollten wir alle besiegen.“ Auf wen die DFB-Elf trifft, ist indes noch nicht endgültig geklärt, zwei Konstellationen sind noch möglich.

Gewinnt Deutschland im März im Viertelfinale der Nations League gegen Italien, warten in der Quali-Gruppe A die Slowakei, Nordirland und Luxemburg. Im Falle einer Niederlage gegen die Squadra Azzurra müsste Deutschland gegen Norwegen, Israel, Estland und Moldau ran. Es sei gut, dass die Gruppe A vielleicht ein kleines bisschen leichter sei, so der Bundestrainer. „Dann kann keiner einem vorwerfen, wenn man gewinnt, warum man so blöd ist, das Spiel zu gewinnen.“ Die generelle Zielvorgabe sei so oder so klar: „Ich habe ja schon gesagt, dass ich mit der Mannschaft gerne Weltmeister werden will.“