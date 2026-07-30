Einstimmig: UEFA entscheidet FIFA-Boykott

Die UEFA geht komplett auf Konfrontationskurs mit der FIFA. Auf einer Dringlichkeitssitzung hat der europäische Weltverband am heutigen Donnerstag entschieden, sollte FIFA-Präsident Gianni Infantino an seinen Inverstorenplänen festhalten, dass alle Mitgliedsverbände FIFA-Wettbewerbe wie die Weltmeisterschaft oder Klub-WM boykottiert würden. Der Verband erklärt: „Die UEFA und ihre 55 Mitgliedsverbände stehen geschlossen zusammen. Einstimmig und unmissverständlich lehnen wir den Vorschlag der FIFA ab, Eigentumsanteile an der Weltmeisterschaft und anderen FIFA-Wettbewerben an private Investoren zu übertragen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Statement on behalf of UEFA and its 55 National Associations — UEFA (@UEFA) July 30, 2026

Infantino will die FIFA-Turniere für private Investoren öffnen und damit Milliardeneinanhmen generieren. Die UEFA führt aus: „Es ist sowohl unverantwortlich als auch nicht zu rechtfertigen, dass ein Vorschlag von derart weitreichender Bedeutung für den Fußball im Geheimen entwickelt und beinahe zur Abstimmung gebracht wurde, ohne diejenigen ernsthaft einzubeziehen, die mit der Verantwortung für den Sport betraut sind. Das ist nicht nur ein schwerwiegendes Versagen der Führung, sondern auch ein Versäumnis der FIFA, ihrer Rolle als Hüterin des Weltfußballs gerecht zu werden.“ Den 211 Mitgliedsverbänden wurde durch Infantino eine Frist bis zum 19. September gesetzt, um den Plänen zuzustimmen. Für die Zustimmung lobte der Präsident eine Sonderzahlung aus.