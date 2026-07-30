Der klare Verkaufskandidat Nummer eins bei Borussia Dortmund ist Diant Ramaj (24). Der Torhüter ist nicht eingeplant und will auch selbst zu einem Klub wechseln, wo er ähnlich viel Spielpraxis bekommt, wie während seiner Leihsaison beim 1. FC Heidenheim. Bei der aktuellen Japan-Tour ist er nicht dabei.

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Auch bei gleich drei Verteidigern ist ein Abschied denkbar. Yan Couto (24) gehört zu den größten Ladenhütern der Bundesliga, Filippo Mane (21) und Almugera Kabar (20) brauchen dringend Spielzeit. Problem bei allen drei ist jedoch die dünne Personaldecke in der Abwehr. Erst wenn noch Neuzugänge kommen oder Rekonvaleszente genesen, würde Dortmund hier Freigaben erteilen. Immerhin: In Elias Baum (20) von Eintracht Frankfurt hat die Borussia einen Couto-Ersatz ins Visier genommen.

Ein Stürmer könnte gehen

Im Sturmzentrum ist Dortmund mit Serhou Guirassy (30) und Fábio Silva (23) gut aufgestellt. Guirassy liebäugelt allerdings schon lange mit einem größeren Vertrag andernorts. Der BVB stellt sich 40 Millionen Euro Ablöse vor, Fenerbahce wirbt hartnäckig, auch Aston Villa klopfte schon an. Klar ist: Geht Guirassy, bleibt Silva. Sollte jedoch zuerst ein passables Angebot für den Portugiesen eingehen, könnte auch er die Freigabe erhalten.