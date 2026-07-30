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Bundesliga

BVB: Karetsas hat unterschrieben

von Remo Schatz - Quelle: Ruhr Nachrichten
1 min.
Konstantinos Karetsas im BVB-Trikot @Maxppp

Vor wenigen Minuten hat Konstantinos Karetsas offenbar formell seinen Wechsel zu Borussia Dortmund vollzogen. Laut den ‚Ruhr Nachrichten‘ unterschrieb der Offensivspieler von KRC Genk im Beisein von BVB-Sportdirektor Ole Book vorhin seinen Vertrag bis 2031. Bereits am gestrigen Mittwoch hatte der 18-jährige Grieche seinen Medizincheck bestanden.

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Offiziell verkündet wird der Transfer allerdings erst Anfang der kommenden Woche. Zum einen sei noch unklar, wie Karetsas in Genk verabschiedet wird. Zum andere möchte Sport-Geschäftsführer Lars Ricken, der erst am Sonntagabend mit dem BVB-Tross von der Asien-Reise zurückkehren wird, bei der Präsentation dabei sein. Da die Profis nach dem Trip zwei Tage trainingsfrei haben, wird der Neuzugang am Mittwoch den Dienst antreten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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