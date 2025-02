Nach Santos-Debüt: Neymar teilt gegen Jesus aus

Neymar feierte in der Nacht zum Donnerstag sein Comeback nach langer Verletzungspause und ist zum ersten Mal seit seiner Rückkehr zum FC Santos für den Klub aufgelaufen. Im Anschluss an das 1:1 gegen Botafogo teilte der Brasilianer gegen seinen ehemaligen Trainer Jorge Jesus aus: „Ich war sehr verärgert über die Worte von Jorge Jesus, als er sagte, dass ich nicht in der gleichen Verfassung sei wie die Mannschaft. Im Training war es ganz anders, ich habe gezeigt, dass ich spielen kann, genau wie der Rest. Ich bin vorangegangen. Ich wusste, dass ich, wenn ich das Feld betrete, liefern werde.“

Unter der Anzeige geht's weiter

So weit kam es aber nicht, Jesus gab Neymar keine Chance mehr. Mit seinem Auftritt beim Santos-Comeback zeigte sich der 33-Jährige jetzt durchaus zufrieden, sieht aber noch Steigerungspotenzial, wie er nach dem Spiel einräumte: „Ich brauche mehr Spielzeit, mehr Spiele. Ich bin nicht bei 100 Prozent, aber ich habe nicht erwartet, so viel zu laufen wie heute Abend. In drei, vier Spielen werde ich schon viel besser sein.“ Der 128-fache brasilianische Nationalspieler war vor Wochenfrist nach eineinhalb Jahren bei Al Hilal aus der Saudi Pro League zurück zu seinem Jugendverein gewechselt. Seit Oktober 2023 war Neymar mit verschiedenen Verletzungen ausgefallen und lief lediglich siebenmal für den Wüstenklub auf, mit dem sich der Angreifer schließlich auf eine Vertragsauflösung einigte. Nun sammelt der Rechtsfuß bei Santos wieder Spielpraxis. Sein Vertrag läuft bis zum Sommer.