Khedira happy nach Comeback

Sami Khedira fand sein Comeback in der Bundesliga am gestrigen Freitagabend „kurz aber unheimlich gut“. Am ‚DAZN‘-Mikro führte der Neuzugang von Hertha BSC aus: „Alleine wieder im Stadion zu sein und gebraucht zu werden. Ich bin sehr, sehr froh und glücklich, bei der Mannschaft zu sein.“

Bei der 0:1-Niederlage gegen den FC Bayern wurde der 33-jährige Mittelfeldspieler in der 81. Minute eingewechselt. Erst am Montag war Khedira ablösefrei von Juventus Turin nach Berlin gewechselt. Der Weltmeister von 2014 unterschrieb bis Saisonende.