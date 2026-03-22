Bayer verkündet bitteren Doppel-Ausfall

Martin Terrier (29) wird Bayer Leverkusen abermals bis auf weiteres nicht zur Verfügung stehen. Der französische Angreifer hat sich beim 3:3 gegen den 1. FC Heidenheim eine Muskelverletzung im rechten hinteren Oberschenkel zugezogen, mit der er Klubangaben zufolge wochenlang ausfällt.

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Beim ernüchternden Remis hat sich auch Innenverteidiger Jarell Quansah (23) verletzt. Der 1,90 Meter große Rechtsfuß erlitt eine Muskelverletzung im linken vorderen Oberschenkel. Deshalb muss er die mit England geplante Länderspielreise absagen.