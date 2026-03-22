Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Bayer verkündet bitteren Doppel-Ausfall

von Julian Jasch
Jarell Quansah mit Bayer-Kollegen @Maxppp

Martin Terrier (29) wird Bayer Leverkusen abermals bis auf weiteres nicht zur Verfügung stehen. Der französische Angreifer hat sich beim 3:3 gegen den 1. FC Heidenheim eine Muskelverletzung im rechten hinteren Oberschenkel zugezogen, mit der er Klubangaben zufolge wochenlang ausfällt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Beim ernüchternden Remis hat sich auch Innenverteidiger Jarell Quansah (23) verletzt. Der 1,90 Meter große Rechtsfuß erlitt eine Muskelverletzung im linken vorderen Oberschenkel. Deshalb muss er die mit England geplante Länderspielreise absagen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Leverkusen
Jarell Amorin Quansah
Martin Terrier

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Leverkusen Logo Bayer 04 Leverkusen
Jarell Amorin Quansah Jarell Amorin Quansah
Martin Terrier Martin Terrier
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert