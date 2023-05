Transfer-Rückpass: 18 Klubs, 18 News

FC Bayern

Am gestrigen Donnerstag kam es in München zu einem klärenden Gespräch über die Zukunft von Thomas Müller. Das Urgestein kokettierte zuletzt angesichts seiner Reservistenrolle öffentlich mit einem Abschied. Der ‚Bild‘ zufolge wurde dem 33-Jährigen gegenüber ausdrücklich mitgeteilt, dass man sich ein Karriereende des Offensivspielers in München wünscht. Müllers Vertrag läuft bis 2024.

Unter der Anzeige geht's weiter

Borussia Dortmund

Der Abschied von Jude Bellingham wird immer wahrscheinlicher. Wie die ‚Bild‘ berichtet, wird der 19-Jährige ein Vertragsangebot des BVB bis 2026 ablehnen. Bis zu 14 Millionen Euro Gehalt bietet die Borussia. Nach FT-Infos hat Bellingham dem Vertragsangebot von Real Madrid dagegen bereits zugestimmt. Die Ablöseverhandlungen zwischen den Klubs dauert aber noch an.

Lese-Tipp

FC Bayern: Neuer Plan mit Irankunda?

RB Leipzig

Die Sachsen könnten sich im Sommer mit Ellyes Skhiri vom 1. FC Köln verstärken. Nach Informationen der ‚Bild‘ ist die Spur nach Leipzig am heißesten. Skhiri wurde demnach von Sportdirektor Rouven Schröder genauer unter die Lupe genommen. Für den 28-jährigen Mittelfeldspieler wird keine Ablöse fällig.

Unter der Anzeige geht's weiter

Union Berlin

Niko Gießelmann könnte im Sommer von Bord gehen. Einem ‚Bild‘-Bericht zufolge streckt der FC St. Pauli die Fühler nach dem 31-Jährigen aus. Beim Kiezklub könnte Gießelmann die Nachfolge von Linksverteidiger Leart Paqarada antreten, den es zum 1. FC Köln zieht.

SC Freiburg

Freiburg setzt sich offenbar im Werben um Innenverteidiger-Talent Drew Murray gegenüber Bayer Leverkusen durch. Laut ‚kicker‘ erhalten die Breisgauer den Zuschlag für den 17-jährigen US-Amerikaner. Der U19-Nationalspieler wechselt demnach im Winter von den Oakland Roots zum SC.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bayer Leverkusen

Granit Xhaka vom FC Arsenal ist ein heißes Thema bei der Werkself. Anfang der Woche brachten englische Medien den Schweizer bei Bayer ins Gespräch. Aufgrund der Tatsache, dass Xhakas Frau zurück ins Rheinland ziehen möchte, bewertet der ‚kicker‘ im Anschluss an die Meldungen die Chancen für Leverkusen gut. Die Ablöse von 15 Millionen Euro für den 30-jährigen Mittelfeldspieler wäre zudem überschaubar.

VfL Wolfsburg

Macht Josuha Guilavogui noch einmal die Rolle rückwärts? Niko Kovac sagte am Wochenende: „Man weiß nie, was kommt. Ich kann mir vorstellen, dass er sich noch einmal Gedanken macht.“ Eigentlich war der Abschied des Franzosen zum Saisonende beschlossene Sache.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mainz 05

Aarón Martíns Abschied von Mainz 05 ist beschlossene Sache. Sportvorstand Christian Heidel bestätigte gegenüber der ‚Bild‘, dass man den Vertrag auslaufen lässt: „Beide Seiten haben sich dazu entschlossen, ab Sommer getrennte Wege zu gehen. Aarón ist ein super Junge, der bis zum letzten Tag hier alles für Mainz 05 gibt. Und dann trennt man sich eben, das ist nun mal so.“

Eintracht Frankfurt

Seit dieser Woche herrscht Gewissheit: Oliver Glasner wird die Eintracht „nach intensiven Gesprächen und einer ausführlichen Analyse“ am Saisonende verlassen. Der 48-Jährige wird noch das DFB-Pokalfinale bestreiten und sich danach im besten Fall mit zwei Titeln nach drei Jahren verabschieden. Wer die Nachfolge des Österreichers antritt, ist noch offen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Borussia M’gladbach

Die Fohlen dürfen sich über einen warmen Geldregen freuen. Der FC Burnley nimmt Jordan Beyer fest unter Vertrag. Das Eigengewächs der Borussia unterschreibt bei Burnley bis 2027. Satte 15 Millionen Euro Ablöse fließen für den 22-jährigen Verteidiger, der bei den Clarets in 35 Pflichtspielen zum Einsatz kam.

1. FC Köln

Julian Chabot bleibt an Bord. Der bisher ausgeliehene Innenverteidiger unterschreibt beim Effzeh einen Vertrag bis 2026. 2,5 Millionen Euro wandern auf das Konto von Sampdoria Genua. Chabot durfte trotz der noch ungeklärten Gültigkeit der Transfersperre durch die FIFA verpflichtet werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Werder Bremen

Justin Njinmah kehrt nach der Saison zu Werder zurück. Der an den BVB ausgeliehen Stürmer wird laut ‚Bild‘ wohl nicht von den Dortmundern festverpflichtet. Bei den Bremern will man den 22-Jährigen für die kommende Saison bei den Profis integrieren. „Justin hat sich super entwickelt. Dass er in der kommenden Saison zu Werders Profi-Kader zählt, spielt in unseren Gedanken durchaus eine Rolle“, sagte Lizenzspiel-Leiter Clemens Fritz zuletzt.

FC Augsburg

Obwohl Leihstürmer Mergim Berisha nach guten Leistungen wohl festverpflichtet wird, ist ein Verbleib nicht gesichert. Denn dem ‚kicker‘ zufolge könnte Berisha auch lukrativ weiterverkauft werden. Im Raum stehen bis zu 20 Millionen Euro Ablöse für den DFB-Nationalspieler.

Unter der Anzeige geht's weiter

TSG Hoffenheim

Das Interesse an Mittelfeldspieler Christoph Baumgartner wächst. Laut der englischen ‚Sun‘ hat Europapokal-Anwärter Brighton & Hove Albion den Österreicher mehrfach beobachtet und denkt an eine Verpflichtung. Die Ausstiegklausel von 30 Millionen Euro halbiert sich im Abstiegsfall.

FC Schalke 04

Innenverteidiger Sepp van den Berg würde gerne ein Königsblauer bleiben. Die Leihgabe vom FC Liverpool wählt gegenüber der ‚WAZ‘ deutliche Worte: „Wenn mich Schalke behalten will, bin ich auf jeden Fall offen zu bleiben. Schalke und ich – das passt. Es ist eine Möglichkeit für mich hierzubleiben. Doch erst einmal bringen wir die Saison zu Ende, dann sprechen wir miteinander.“ Eine Kaufoption besitzt S04 nicht.

Unter der Anzeige geht's weiter

VfB Stuttgart

Hiroki Ito könnte die Schwaben nach der Saison ungeachtet der Ligazugehörigkeit verlassen. Denn der 23-jährige Innenverteidiger steht einem Bericht der ‚Gazzetta dello Sport‘ zufolge an „erster Stelle“ der Transferliste der SSC Neapel. Der italienische Meister muss unter Umständen Abwehrchef Min-jae Kim ziehen lassen, Ito wäre dann Napolis erste Wahl.

VfL Bochum

Der VfL holt einen neuen Torhüter an Bord. Für die kommende Saison wechselt Niclas Thiede vom SC Verl zurück an die Castroper Straße. Der 24-Jährige unterschreibt bis 2027. Nach 2015 bis 2018 läuft Thiede zum zweiten Mal in seiner Karriere für Bochum auf.

Unter der Anzeige geht's weiter

Hertha BSC

Suat Serdar (26/Vertrag bis 2026) und Marco Richter (25/Vertrag bis 2025) könnten Hertha im Abstiegsfall offenbar verlassen. Wie ‚Sky‘ berichtet, haben beide „Exit-Optionen“, bei denen es sich aber nicht um herkömmliche Ausstiegsklauseln handele.