Real länger ohne Carvajal

Real Madrid muss in der nächsten Zeit ohne Dani Carvajal auskommen. Wie die Königlichen mitteilen, hat der 31-jährige Rechtsverteidiger eine Verletzung der Wadenmuskulatur erlitten. Spanischen Medien zufolge fällt er damit bis zu vier Wochen aus.

Carvajal ist in der aktuellen Saison unter Trainer Carlo Ancelotti gesetzt. Wettbewerbsübergreifend stand der Spanier in 17 Spielen für Real auf dem Platz. Dabei steuerte er zwei Tore und zwei Vorlagen zum Erfolg seines Teams bei, das in La Liga zurzeit an Platz eins steht.